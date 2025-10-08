Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию уже 11 октября

«Работа по организации визита священных реликвий Будды Шакьямуни не прекращалась как с индийской, так и с российской стороны. На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата — 11 октября», — цитирует его агентство.
Ранее, в сентябре, духовный лидер сообщал о переносе сроков доставки одной из величайших буддийских святынь. Согласно летнему заявлению правительства Калмыкии, мощи основателя буддизма впервые должны были быть принесены в Россию для поклонения верующих в рамках III Международного буддийского форума в Элисте.
Ранее Life.ru сообщал о доставке в Петербург одной из величайших в мире религиозных святынь — ковчега с мощами святителя Луки Крымского, что прославился своими исповедями и умением исцелять людей. С 13 сентября все желающие могут поклониться реликвии в Казанском храме Новдевичьего монастыря.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.