Невролог Зинчева: частые разговоры во сне могут указывать на невроз и эпилепсию

Несвязные слова и бормотание — повод обратиться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Если человек постоянно разговаривает во сне, то это повод заподозрить у него серьезное заболевание, особенно если речь идет о взрослых. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева.

— Сноговорение выглядит как громкие звуки, несвязанные слова, длинные предложения, бормотания. Такой симптом может указывать на неврозы, депрессии, эпилепсии и заболевания типа болезни Альцгеймера и Паркинсона, — сообщила доктор.

Врач добавила, что если такое происходит редко, то беспокоиться не стоит. Однако если близкий человек болтает каждую ночь, ведет себя во сне возбужденно, то лучше обратиться к врачу.

Разговоры во сне также часто встречаются у людей с посттравматическим стрессом или эмоциональным выгоранием, клиническим перфекционизмом или обсессивно-компульсивным расстройством, передает телеканал «Царьград».

«Москва 24» сообщает, что чаще всего во сне разговаривают люди с незрелой нервной системой, главным образом дети. Но иногда спровоцировать такое поведение может и сильная стрессовая нагрузка.