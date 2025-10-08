Умер известный театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич

Он учился на театроведческом факультете ГИТИСа, где начал углублённо исследовать творчество Уильяма Шекспира. Его дипломная работа носила название «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко. В дальнейшем он защитил кандидатскую диссертацию в 1965 году и докторскую в 1985 году, обе посвящённые Шекспиру. Бартошевич является автором нескольких монографий о великом драматурге и его произведениях, а также опубликовал около 200 статей по театроведению. В Российской академии наук он возглавлял Шекспировскую комиссию.