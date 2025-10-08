Ричмонд
Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра 9 октября

Густой туман с ухудшением видимости до 100−500 метров до утра четверга, 9 октября, ожидается в Московской области. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Густой туман с ухудшением видимости до 100−500 метров до утра четверга, 9 октября, ожидается в Московской области. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Представители ведомства призвали автомобилистов включать противотуманные фары, выдерживать дистанцию между машинами и избегать резких маневров. Пешеходам настоятельно рекомендовали быть особенно внимательными при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

— В случае любого происшествия звони по номеру 112. Безопасность начинается с тебя! — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве до конца рабочей недели будет на 3,5 градуса выше средней климатической нормы октября. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь отметила, что москвичей ожидает дождливый октябрь из-за атлантического циклона, преобладающего в европейской части России.

