Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к холодам

Готовить автомобиль к холодам следует до наступления минусовых температур. В частности, рекомендуется заранее обработать резиновые уплотнители в машине специальной смазкой, чтобы не допустить их повреждения. Такой совет озвучил в беседе с «РИАМО» автоэксперт Дмитрий Попов.
— Силиконовой смазкой нужно обработать резинки, все дверные стыки. Она придаст эластичности резинкам в минусовую температуру. Эту обработку лучше всего делать при плюсовых температурах, а не когда уже на улице минус, — сказал специалист.
Эксперт добавил, что заранее следует проверить отопительные системы автомобиля, чтобы не оказаться в машине с заледеневшими окнами в случае заморозков.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что стандартная подготовка авто к снижению температуры включает замену аккумулятора, проверку работоспособности щёток стеклоочистителей, пополнение незамерзающей жидкости, проверку функциональности тормозов, измерение уровня масла, замену фильтров.
А вот торопиться со сменой резины не следует — ранняя установка зимних шин грозит ускоренным износом на теплом асфальте, передает 360.ru.