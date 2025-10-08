Первую часть «Гарри Поттера» перевыпустят в прокат в 2026 году

Согласно заявлению студии, эта годовщина не только чествует наследие оригинального фильма, но и знакомит с его магией новое поколение зрителей. В Warner Bros. подтвердили подготовку к праздничным мероприятиям, однако их конкретное содержание и формат пока остаются неизвестными для публики.
Напомним, что премьера ленты, ставшей сенсацией и подарившей миру Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта в образах Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, состоялась в ноябре 2001 года.
Ранее в Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Показ сериала стартует в первой половине 2027 года на американском телеканале НВО. Создатели проекта уже представили публике актёров, которым предстоит воплотить на экране образ «Мальчика, который выжил», а также его верных спутников. Кроме того, был окончательно утверждён состав на роли детей из семейства Уизли.
