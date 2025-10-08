Первую часть «Гарри Поттера» перевыпустят в прокат в 2026 году

Ранее в Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Показ сериала стартует в первой половине 2027 года на американском телеканале НВО. Создатели проекта уже представили публике актёров, которым предстоит воплотить на экране образ «Мальчика, который выжил», а также его верных спутников. Кроме того, был окончательно утверждён состав на роли детей из семейства Уизли.