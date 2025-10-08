Тапир-долгожитель Сью из Московского зоопарка умерла в возрасте 37 лет

По человеческим меркам ей было около 100 лет. В природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в зоопарках их жизнь обычно длится 25−30 лет. Сью родилась в зоопарке Детройта в феврале 1988 года и переехала в Москву в 2005 году. В последние годы она страдала от возрастных болезней.