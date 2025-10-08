Тапир-долгожитель Сью из Московского зоопарка умерла в возрасте 37 лет

В Московском зоопарке ушла из жизни старейшая обитательница — тапир Сью, прожившая 37 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.
По человеческим меркам ей было около 100 лет. В природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в зоопарках их жизнь обычно длится 25−30 лет. Сью родилась в зоопарке Детройта в феврале 1988 года и переехала в Москву в 2005 году. В последние годы она страдала от возрастных болезней.
Сотрудники зоопарка тщательно следили за ее суставами, копытами, глазами и зубами. Этим летом из-за нестабильной погоды Сью вышла в уличный вольер только в июле, а уже в августе вернулась в теплое помещение павильона «Солнечные медведи».
Сотрудники зоопарка рассказали, что Сью отличалась упрямым характером, но они находили подход к ней через регулярные тренировки. За выполнение ветеринарных процедур тапир получала лакомства — кусочки фруктов.
В начале февраля в зоопарке недавно произошло пополнение — у капибары по кличке Малая родился девятый детеныш. Роды прошли без вмешательства специалистов, и уже через час малыш встал на ноги. Новорожденного можно было увидеть в прямой трансляции. Сейчас капибаренок окреп и начал есть взрослую еду.