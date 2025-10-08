Уролог Свиридов рассказал о тревожных причинах изменения цвета мочи

Изменение цвета мочи иногда служит симптомом серьезных проблем со здоровьем. Например, прозрачная моча без желтого оттенка говорит о плохой концентрационной функции почек. Об этом рассказал уролог-андролог Василий Свиридов.
По словам медика, моча может становиться соломенно-желтой из-за вещества под названием уробилин, высокая концентрация которого указывает на заболевания печени и желчного пузыря. Он уточнил, что иногда на цвет жидкости влияют некоторые лекарственные препараты.
— Как правило, изменение цвета мочи сопровождается и другими симптомами. В любом случае не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением, — передает слова Свиридова «Газета.ru».
Сложность в лечении заболеваний печени состоит в том, что пациент узнает о них уже на поздних стадиях. Эксперт «Гута-Клиник», гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала, как можно распознать первые признаки заболевания.
Синдром Жильбера — хроническая патология печени, в основе которой лежит генетически обусловленное стойкое повышение содержания в сыворотке крови непрямого билирубина. «Вечерняя Москва» узнала, что такое синдром Жильбера и как жить с этим диагнозом.