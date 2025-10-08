Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев выругался матом после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на победу над американцем Лернером Тьеном в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Спортсмен не сдерживал себя после окончания третьего сета.

Источник: Life.ru

Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и продолжалась 2 часа 55 минут. После её окончания Медведев отправился на лавку и выдал несколько матерных выражений подряд.

«Я не хочу покидать лучший город на планете так рано», — написал спортсмен на ТВ-камере, когда уходил с корта.

Медведев эмоционально отреагировал на выход в четвертьфинал турнира в Шанхае. Видео © X / Rolex Shanghai Masters.

Кроме того, Медведев успел поспорить с судьёй, который выдал ему предупреждение за затяжку времени на подаче.

За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Напомним, предыдущий турнир в китайском Ханчжоу Даниил Медведев завершил в четвертьфинале, сенсационно проиграв 196-й ракетке мира У Ибину. После этого россиянин дошёл до полуфинала турира в Пекине и снялся из-за судорог.