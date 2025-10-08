Трамп признался в любви к Путину: к этому его подтолкнул премьер Канады

Трамп, не разобравшись, с энтузиазмом подхватил, что тоже любит Путина, только поправил канадского политика и указал, что произносить надо правильно, с ударением на первый слог. Премьер Канады, вероятно, решил не уточнять, о чем идет речь, чтобы не портить атмосферу.