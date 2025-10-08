Ричмонд
Трамп признался в любви к Путину: к этому его подтолкнул премьер Канады

Трамп признался в любви к Путину на встрече с премьером Канады.

Источник: Комсомольская правда

Недавно в Белом доме прошла встреча, которая едва не обернулась дипломатическим курьезом. Президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Канады Марка Карни. Всё шло гладко, пока Карни не упомянул, что он большой поклонник «путина» (ударение на второй слог. — Прим.ред.) — канадского блюда из картошки и сыра. Об этой ситуации рассказал американский телеведущий Джимми Фэллон.

Трамп, не разобравшись, с энтузиазмом подхватил, что тоже любит Путина, только поправил канадского политика и указал, что произносить надо правильно, с ударением на первый слог. Премьер Канады, вероятно, решил не уточнять, о чем идет речь, чтобы не портить атмосферу.

Тем временем президент России Владимир Путин высказался о своем американском коллеге. Он подчеркнул, что уважает Трампа за его непростой путь к власти. По словам Путина, тот пережил серьёзные испытания, включая покушение, и всё же вернулся в Белый дом. Российский лидер добавил, что такой характер заслуживает уважения.

