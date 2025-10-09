Стадо маленьких кабанчиков заметили возле дороги в Петербурге

В Петербурге в поле возле Дороги в Каменку очевидцы заметили резвящихся кабанчиков. Большое стало прыгало по сухой траве, играя с сородичами. Животные резвились прямо возле трассы, а потом и вовсе, поспешили перебежать дорогу. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».
— Будьте осторожны. Уступайте дорогу родителям с детьми! — Пошутили очевидцы в телеграм-канале, умиляясь от малышей, что целой охапке подбежали к затормозившей машине, весело похрюкивая. Это, определенно, стало неожиданностью для водителей, которые проезжали мимо.
Надеемся, что кабанчики благополучно вернутся в свою естественную среду обитания, а водители будут внимательны и осторожны на дорогах.
Напомним, что кабанов можно заметить в чертах города по причине наступающих холодов. Животные мигрируют в поисках пищи и забредают на участки частных домов.