Стадо маленьких кабанчиков заметили возле дороги в Петербурге

В Петербурге в поле возле Дороги в Каменку очевидцы заметили резвящихся кабанчиков. Большое стало прыгало по сухой траве, играя с сородичами. Животные резвились прямо возле трассы, а потом и вовсе, поспешили перебежать дорогу. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».