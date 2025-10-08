NBC: жители США начали выигрывать суды с помощью ИИ вместо адвокатов

Американцы начали выигрывать суды, используя искусственный интеллект (ИИ) вместо услуг адвокатов, передает NBC.
В качестве примера телеканал привел историю жительницы США Линн Уайт, которой грозило выселение из дома на колесах из-за просроченной арендной платы. Сначала женщина воспользовалась услугами назначенного судом адвоката и проиграла дело. Затем она подала апелляцию и решила заручиться помощью нейросети ChatGPT и ИИ-сервиса Perplexity. В итоге жительница США выиграла дело, ей удалось сохранить жилье и уменьшить свой первоначальный долг. Она уверена, что никогда бы не выиграла апелляцию без искусственного интеллекта.
При этом сами ИИ-компании против, чтобы их услуги использовали в юридических целях. Они предупреждают, что в судебных документах, созданных с помощью искусственного интеллекта, зачастую очень много неточностей и ошибок.
В то же время юристы с оптимизмом смотрят на перспективу внедрения ИИ в свою работу. Адвокат из Южной Калифорнии Эндрю Монтеза считает, что ИИ не сможет полностью заменить его собственный юридический анализ, но существенно облегчит работу.
Ранее заслуженный юрист РФ и основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что ИИ не обладает способностью к настоящему творчеству и не может самостоятельно создавать художественные произведения.