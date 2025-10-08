Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: жители США начали выигрывать суды с помощью ИИ вместо адвокатов

Американке удалось сохранить жилье и уменьшить первоначальный долг за аренду.

Источник: Аргументы и факты

Американцы начали выигрывать суды, используя искусственный интеллект (ИИ) вместо услуг адвокатов, передает NBC.

В качестве примера телеканал привел историю жительницы США Линн Уайт, которой грозило выселение из дома на колесах из-за просроченной арендной платы. Сначала женщина воспользовалась услугами назначенного судом адвоката и проиграла дело. Затем она подала апелляцию и решила заручиться помощью нейросети ChatGPT и ИИ-сервиса Perplexity. В итоге жительница США выиграла дело, ей удалось сохранить жилье и уменьшить свой первоначальный долг. Она уверена, что никогда бы не выиграла апелляцию без искусственного интеллекта.

При этом сами ИИ-компании против, чтобы их услуги использовали в юридических целях. Они предупреждают, что в судебных документах, созданных с помощью искусственного интеллекта, зачастую очень много неточностей и ошибок.

В то же время юристы с оптимизмом смотрят на перспективу внедрения ИИ в свою работу. Адвокат из Южной Калифорнии Эндрю Монтеза считает, что ИИ не сможет полностью заменить его собственный юридический анализ, но существенно облегчит работу.

Ранее заслуженный юрист РФ и основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что ИИ не обладает способностью к настоящему творчеству и не может самостоятельно создавать художественные произведения.