NBC: жители США начали выигрывать суды с помощью ИИ вместо адвокатов

В качестве примера телеканал привел историю жительницы США Линн Уайт, которой грозило выселение из дома на колесах из-за просроченной арендной платы. Сначала женщина воспользовалась услугами назначенного судом адвоката и проиграла дело. Затем она подала апелляцию и решила заручиться помощью нейросети ChatGPT и ИИ-сервиса Perplexity. В итоге жительница США выиграла дело, ей удалось сохранить жилье и уменьшить свой первоначальный долг. Она уверена, что никогда бы не выиграла апелляцию без искусственного интеллекта.