В США задержан мужчина, устроивший крупнейший пожар в истории Лос-Анджелеса

В Соединенных Штатах задержан 29-летний Джонатан Риндеркнехт, которого подозревают в умышленном поджоге, ставшем причиной крупнейшего пожара в истории Лос-Анджелеса. Об этом 8 октября сообщил исполняющий обязанности прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли.
По словам Эссейли, возгорание произошло 1 января в районе Пасифик-Палисейдс и вскоре превратилось в один из самых разрушительных пожаров в истории города, повлекший гибель людей и масштабные разрушения.
Как уточнили представители обвинения, среди доказательств, найденных на цифровых устройствах подозреваемого, обнаружено изображение горящего города, созданное им с помощью нейросети ChatGPT.
«Хотя нанесенный ущерб невозможно устранить, мы надеемся, что арест Риндеркнехта и предъявленные обвинения помогут восстановить справедливость для жертв этой трагедии», — отметил прокурор.
Первое судебное заседание по делу назначено на 8 октября в окружном суде США в Орландо.
Следствие полагает, что в день происшествия Риндеркнехт, работавший водителем сервиса Uber, высадил пассажира возле улицы Лахман-лейн, после чего припарковал автомобиль и направился по тропе к холму. Спустя некоторое время очевидцы заметили пламя на его склоне.
Небольшое возгорание быстро распространилось и охватило более 93 тысяч квадратных метров, включая престижный район, где проживают известные актеры — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер и другие. В результате пожара погибли не менее 12 человек, около семи тысяч зданий были полностью уничтожены.