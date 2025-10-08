В США задержан мужчина, устроивший крупнейший пожар в истории Лос-Анджелеса

Небольшое возгорание быстро распространилось и охватило более 93 тысяч квадратных метров, включая престижный район, где проживают известные актеры — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер и другие. В результате пожара погибли не менее 12 человек, около семи тысяч зданий были полностью уничтожены.