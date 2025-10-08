Синоптик Шувалов: первый снег в Москве выпадет к концу октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что к концу октября в столице выпадет первый снег.
Но это не значит, что снежный покров сразу установится до зимы, обычно на это уходит месяц. Так что после первого снега в октябре не стоит полагать, что на улицах появятся сугробы.
— Но если придет очень мощный циклон и надолго, то снег может лечь. Точный прогноз делают не ранее, чем за пять-семь дней, — отметил синоптик в беседе с 360.ru.
Что касается ближайших выходных, 11 и 12 октября, то в ночные часы столбики термометров поднимутся до +5… +8, а в дневные до +7… +10,.
Эти показатели соответствуют климатической норме октября. В ноябре количество осадков приблизится к климатической норме, а это где-то 70−75 миллиметров.
Cущественное снижение дневной температуры в Москве можно ожидать в ближайшее воскресенье. До четверга будут держаться туманы, в пятницу и субботу — дожди, в воскресенье — дожди и похолодание.
В воскресенье воздух прогреется до +6…+8 °С, пишет RT.
В ближайшее время погода в столице будет колебаться от тепла к холоду. Подобный характер сохранится в течении всего зимнего сезона. Зима 2025−2026 годов все будет снежно.
Синоптики сходятся во мнении, что январь 2026 года будет холоднее, чем в 2025 году. Минувшее начало года было теплым, месяц стал рекордсменом температуре воздуха. Вряд ли подобное повторится, пишет aif.ru.
Ранее, член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил россиянам о правилах подготовки дачи к зиме.
Важно не забыть отключить электроэнергию, оставив питание в охранной системе, но самая дорогостоящая ошибка — не слить воду в трубах и радиаторах, пишет Lenta.ru.