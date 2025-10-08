Зарубежная «Панорама»: Новость о смерти гадюки от крови «слишком пьяного» мужчины оказалась шуткой

Напомним, издание писало, что 42-летний Штеф Радулич во время вечерней прогулки после успешной деловой сделки подвергся нападению пресмыкающегося. Мужчина рассказал, что почувствовал жалость к атаковавшей его змее и даже попытался доставить её в ветеринарную клинику — спасти гадюку не удалось, анализ будто бы показал в её крови смертельную для рептилий концентрацию алкоголя — 5,1 г/кг.