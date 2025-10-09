Почти миллион за рождение второго: маткапитал в 2026 году вырастет

Также увеличится сумма выплат при рождении первого ребенка — она превысит 737 тысяч рублей. Таким образом, уже со следующего года материнский капитал вырастет по обоим направлениям, а сумма на второго ребенка впервые приблизится к отметке в один миллион рублей.
Индексация размеров материнского капитала проводится ежегодно с учетом уровня инфляции. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, накопительную пенсию матери, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.