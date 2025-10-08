Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене

Апелляционный военный суд в Подмосковье подтвердил приговор Руслану Шадиеву, которого СМИ называют физиком-ядерщиком, по делу о государственной измене и содействии терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Апелляционная жалоба рассматривалась 2 сентября. Судебные материалы указывают, что Шадиеву инкриминируют преступления по статье 275 УК РФ — «государственная измена» — и по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — «содействие террористической деятельности».
Максимальное наказание по данным статьям может достигать пожизненного лишения свободы. После рассмотрения жалобы апелляционный суд оставил вынесенный ранее приговор без изменений, подтвердив решение первой инстанции и закрепив таким образом правовую квалификацию предъявленных обвинений.
Ранее KP.RU сообщал, что жителя Донецкой Народной Республики Сергея Петрика приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он был задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Верховный суд ДНР к основному приговору назначил дополнительное ограничение свободы на один год и штраф в 105 тысяч рублей.