Суд утвердил приговор физику Шадиеву по делу о госизмене

Ранее KP.RU сообщал, что жителя Донецкой Народной Республики Сергея Петрика приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он был задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Верховный суд ДНР к основному приговору назначил дополнительное ограничение свободы на один год и штраф в 105 тысяч рублей.