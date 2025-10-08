Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рок-певица Энн Эвертон погибла в ДТП в США

Американская рок-певица Энн Эвертон погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Йорк. Об этом в среду, 8 октября, сообщило издание Metro.

Американская рок-певица Энн Эвертон погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Йорк. Об этом в среду, 8 октября, сообщило издание Metro.

Авария произошла 3 октября на межштатной автомагистрали I-87. Фургон, в котором находились 43-летняя исполнительница и ее муж Брайан Данилоски, столкнулся с полицейской машиной. Эвертон скончалась на месте от полученных травм.

Ее супруг был госпитализирован с тяжелыми повреждениями. В настоящее время в социальных сетях организован сбор средств на его лечение. Полиция штата Нью-Йорк устанавливает все обстоятельства произошедшего.

— От имени семьи Эвертон я с глубокой скорбью сообщаю душераздирающую новость о том, что моя невестка Энн Эвертон скоропостижно скончалась в пятницу днем в результате автомобильной аварии, — цитирует зятя Эвертон издание.