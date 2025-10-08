Александр Дрозденко представил Михаилу Мишустину достижения Ленинградской области на агровыставке «Золотая осень»

Губернатор Александр Дрозденко представил достижения агропромышленного комплекса Ленинградской области премьер-министру Михаилу Мишустину на главной сельскохозяйственной выставке России «Золотая осень». С января по сентябрь 2025 года объем производства продукции регионального АПК увеличился на 65,2 миллиарда рублей — до 357,3 миллиарда рублей.
Ленинградская область является общероссийским лидером по производству молока. Продуктивность ленинградских буренок — одна из самых высоких в Европе. Более 90% коров в молочном стаде — это элитное поголовье. Регион отправляет свой племенной скот на экспорт, в том числе в Беларусь.
«Такой результат невозможен без цифровизации. Мы показали Михаилу Владимировичу нашу разработку — цифровую платформу управления стадом “Молоко 2.0”. Готовы масштабировать этот успешный опыт на всю страну», — рассказал Александр Дрозденко.
По словам губернатора, регион способен обеспечивать племенным поголовьем всю Россию.
«Но для этого необходима постоянная модернизация. Уже предоставляем на капитальные расходы (капексы) 25%-ную субсидию, однако одними средствами регионального бюджета здесь не обойтись. Мы озвучили правительству чёткие предложения: программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета, особое внимание регионам- “локомотивам” в сфере АПК. Именно они должны тянуть за собой всю отрасль», — подчеркнул Александр Дрозденко.
В числе других мер поддержки губернатор предложил увеличить субсидирование затрат на покупку сельскохозяйственного оборудования.
«Субсидируем 40% от стоимости новой техники, но другим регионам также нужна поддержка. Без современной техники невозможно двигаться вперёд», — отметил Александр Дрозденко.
Экспозиция Ленинградской области на выставке «Золотая осень» стала одной из самых посещаемых. Стенд региона сделан в виде ладьи: он воссоздает историческое торжище в Старой Ладоге — первой столице Древней Руси, построенной на торговом пути «из варяг в греки».
Ленинградские производители представили на выставке мясную и рыбную продукцию, сыры, молочные продукты, овощи и фрукты, мед, сидры и сбитни, сладости. Всего аграрии региона привезли в Москву около 8 тонн продуктов, произведенных 42 компаниями и фермерскими хозяйствами. Кроме того, в выставке участвуют племенные коровы, козы и быки — призёры областных конкурсов.
Выставка «Золотая осень» проходит с 8 по 11 октября в Москве в Тимирязев-центре. В ней участвуют как ведущие аграрные компании страны, так и небольшие фермерские хозяйства из разных регионов России. Агрофорум приурочен к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.