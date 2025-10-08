Александр Дрозденко представил Михаилу Мишустину достижения Ленинградской области на агровыставке «Золотая осень»

«Но для этого необходима постоянная модернизация. Уже предоставляем на капитальные расходы (капексы) 25%-ную субсидию, однако одними средствами регионального бюджета здесь не обойтись. Мы озвучили правительству чёткие предложения: программа поддержки высокопроизводительных хозяйств из федерального бюджета, особое внимание регионам- “локомотивам” в сфере АПК. Именно они должны тянуть за собой всю отрасль», — подчеркнул Александр Дрозденко.