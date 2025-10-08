Ксения Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по просьбе РКН

Сергей Григорьев-Апполонов уточнил, что утром ему позвонила Собчак и сообщила о вынужденном удалении интервью. Она перед ним извинилась, объяснив свою позицию тем, что живет в России. По словам блогера, он понимает, что Собчак живет в РФ, поэтому во время интервью избегал острых тем. При этом сам он считает, что пропаганды в интервью нет, так как в нем он рассказывает, насколько тяжело быть ЛГБТ-персоной.