Посредники потребовали от Израиля и ХАМАС завершить переговоры до 10 октября

Представители стран, выступающих посредниками в продолжающихся сейчас переговорах между израильской стороной и участниками палестинского движения выдвинули обеим сторонам требование. Они заявили, что консультации по вопросам урегулирования существующего конфликта в секторе Газа должны уже наконец подойти к концу. И произойти это должно в срок уже до этой пятницы, 10 октября. Такое сообщение опубликовал катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь при этом на высокопоставленный источник в ХАМАС.
«Посредники потребовали от палестинской и израильской делегаций сделать пятницу крайним сроком», — утверждает собеседник катарского телеканала, имя которого не раскрывается.
Ранее американский президент Дональд трамп сообщил, что в конце недели он планиурет совершить поездку на Ближний Восток. Куда именно отправится лидер США, не уточняется, но известно, что во время визита он намерен финализировать договоренности по сектору Газа.
Ранее KP.RU сообщил, что ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников для обмена. При этом уточняется, что перечни по обмену ХАМАС и Израиль передали друг другу через посредников.