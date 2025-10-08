Посредники потребовали от Израиля и ХАМАС завершить переговоры до 10 октября

Представители стран, выступающих посредниками в продолжающихся сейчас переговорах между израильской стороной и участниками палестинского движения выдвинули обеим сторонам требование. Они заявили, что консультации по вопросам урегулирования существующего конфликта в секторе Газа должны уже наконец подойти к концу. И произойти это должно в срок уже до этой пятницы, 10 октября. Такое сообщение опубликовал катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь при этом на высокопоставленный источник в ХАМАС.