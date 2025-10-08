Во время мобилизации боец четыре раза пытался сам получить повестку

Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз ему удалось побывать на одной из позиций 238-й гвардейской артиллерийской бригады в окрестностях Донецка.
Суровые времена рождают плеяду настоящих героев. Которые, впрочем, в большинстве своем таковыми себя совсем не считают. Один из них — боец с позывным «Мастер» из 238-й гвардейской артиллерийской бригады группы войск «Южная». Сейчас он — командир расчета БПЛА в ударной батарее беспилотных систем. А до этого, с самого начала спецоперации, воевал «птуристом», то есть номером расчета противотанкового ракетного комплекса.
Обстановка в блиндаже спартанская, хотя для привычных к «норам» переднего края бойцам покажется чем-то вроде трехзвездочного отеля: еще бы — пол покрывает старый и потертый линолеум, стены обшиты теплоизоляцией, построены кривоватые, но крепкие нары.
— Располагайтесь, — тоном гостеприимного хозяина предлагает присесть на нары «Мастер». Сам он называет себя «добровольно мобилизованным». Когда началась мобилизация, он ждал повестку, но она так ему и не пришла.
Тогда, сказав родным, что поехал на очередной строительный объект (у него был свой бизнес), он отправился в краевой центр — Краснодар — и взял военкомат в настоящую осаду.
— Я приходил в военкомат четыре раза, но мне говорили: мальчик, иди отсюда, времени на тебя у нас нет. В итоге на меня махнули рукой и заявили: тебя в списках нет, но можешь поехать на сборный пункт и попробовать договориться там. Я так и сделал. В итоге, хотя и не сразу, пришлось применить разные хитрости — дежурный майор внес меня в списки. Там же мне поставили печать, что я мобилизован, — вспоминает «Мастер».
До того как начать работать с беспилотниками, пройти ему пришлось немало. Сначала вместе с остальными «птуристами» в Кременной, где ему доводилось из верного «Фагота» и технику вражескую жечь, и укрепления «разбирать» с расстояния в пару сотен метров. Потом их перекинули на донецкое направление — на Новобахмутовку, где тоже пришлось непросто.
— После взятия Авдеевки нас поставили прикрывать артиллеристов и противодействовать вражеским тяжелым дронам — тогда сбили немало гексокоптеров, которые у нас называют «Баба-яга». В основном работали по ним из пулеметов — ПКМ и ПКТ, — рассказывает «Мастер». — У нас были отлично оборудованы точки, и команды профессиональные сложились. Удалось поработать и на «Тюльпанах», и на «Градах» с «Ураганами». Ну, а потом вернулся на ПТУРы. Есть, конечно, ребята куда круче нас. Но мы тоже не промах. Помню, как мы два километра на нужную нам точку заезжали на машине несколько дней — все время приходилось прятаться от вражеских «птиц». Но нам тогда очень фартило.
Везло, правда, не всегда — «Мастер» был ранен. Эвакуировал он себя, шутит боец, самостоятельно.
— Мне 120-миллиметровая мина упала практически под ноги. Поймал несколько осколков, хотя большую часть принял в себя бронежилет, — вспоминает командир расчета. — Сам вышел — вколол себе обезболивающее, оказал первую помощь и прошел пару километров. А уже там меня подобрала «буханка» соседнего подразделения. Ну, а потом товарищи отвезли в Донецк, в операционную.
Работать с БПЛА его позвал приказ. «Мастер» пожимает плечами: у нас же армия: надо — значит надо. К тому же немного обращаться с «Мавиками» он умел и раньше. И в итоге оказался в Запорожье, где прошел обучение.
— У нас свои «глаза», свои расчеты, все бойцы прошли обучение — работаем уже на любых типах «птиц», — объясняет «Мастер», поглядывая на попискивающий в его руках детектор дронов «Булат» — где-то неподалеку пролетел FPV-дрон. — Нам нет никакой разницы, какие цели бить — танки, БМП, автомобили, укрепления. Работаем постоянно по заданным целям, вроде бы получается.
Сейчас «Мастер» уже профессиональный военный. И даже подписал в прошлом году контракт. Воевать готов до конца, до самой Победы. Хотя и констатирует, что боевые действия сильно изменились.
— Конечно, война сильно меняется: нам тяжелее, например, подвозить боекомплект и продукты на передний край. Но и врагу не легче — уж об этом мы заботимся.
СПРАВКА.
«Фагот» — переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим командным наведением по проводам. Предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей (бронированной техники противника, укрытий и огневых средств) на дальностях до 2 км, а ракетой 9М113 — до 4 км. Может пробить до 400 миллиметров брони. Скорострельность — до трех выстрелов в минуту.