Во время мобилизации боец четыре раза пытался сам получить повестку

— После взятия Авдеевки нас поставили прикрывать артиллеристов и противодействовать вражеским тяжелым дронам — тогда сбили немало гексокоптеров, которые у нас называют «Баба-яга». В основном работали по ним из пулеметов — ПКМ и ПКТ, — рассказывает «Мастер». — У нас были отлично оборудованы точки, и команды профессиональные сложились. Удалось поработать и на «Тюльпанах», и на «Градах» с «Ураганами». Ну, а потом вернулся на ПТУРы. Есть, конечно, ребята куда круче нас. Но мы тоже не промах. Помню, как мы два километра на нужную нам точку заезжали на машине несколько дней — все время приходилось прятаться от вражеских «птиц». Но нам тогда очень фартило.