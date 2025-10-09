В пяти районах Петербурга перекроют движение с 10 по 15 октября

С 10 по 15 октября в Петербурге перекроют движение для автомобилей в нескольких районах. Причиной приостановки станет дорожный ремонт. Ограничения коснутся Выборгского, Красносельского, Курортного, Петроградского и Пушкинского районов. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.
— В Выборгском районе с 20:00 10 октября до 08:00 11 октября перекроют движение по Софийской улице и Елизаветинской улице на участке Выборгского шоссе, а с 08:00 11 октября до 08:00 12 октября закрыто движение по Эриванской улице на участке Выборгского шоссе, — уточнили в пресс-службе администрации. Для объезда рекомендуется использовать Суздальское шоссе, Парашютную улицу, Долгоозерную улицу, Вербную улицу, Поклонногорскую улицу, проспект Энгельса, Суздальский проспект, проспект Просвещения, улицу Композиторов, улицу Хошимина, проспект Луначарского.
В Красносельском районе с 10 по 12 октября ограничат движение по улице Доблести на участке от улицы Маршала Захарова до Петергофского шоссе, с полным закрытием в направлении от улицы Маршала Захарова к Петергофскому шоссе.
С ограничениями в Курортном, Петроградском и Пушкинском районах можно ознакомиться на официальном сайте ГАТИ.