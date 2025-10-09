В пяти районах Петербурга перекроют движение с 10 по 15 октября

— В Выборгском районе с 20:00 10 октября до 08:00 11 октября перекроют движение по Софийской улице и Елизаветинской улице на участке Выборгского шоссе, а с 08:00 11 октября до 08:00 12 октября закрыто движение по Эриванской улице на участке Выборгского шоссе, — уточнили в пресс-службе администрации. Для объезда рекомендуется использовать Суздальское шоссе, Парашютную улицу, Долгоозерную улицу, Вербную улицу, Поклонногорскую улицу, проспект Энгельса, Суздальский проспект, проспект Просвещения, улицу Композиторов, улицу Хошимина, проспект Луначарского.