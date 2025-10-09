Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 9 октября на Иоаннов день

Узнали приметы и запреты на 9 октября, когда отмечают день Иоанна Богослова.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 октября вспоминает апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. В народе отмечают Иоаннов день, или день Иоанна Богослова. Кроме того, есть также название Иван Путник. Все дело в том, что Иоанн Богослов был покровителем путешествующих.

Что нельзя делать 9 октября.

Запрещено в указанный день брать в руки острые предметы. Предки верили, что это может обернуться конфликтами в семье. Кроме того, не рекомендуется работать после обеда. Подобным можно навлечь неприятности.

Что можно делать 9 октября.

По традиции, путешественники, находящиеся в дороге, молились Иоанну Богослову. Помощи у него просили также и художники. А еще день подходит для сватовства и свадеб.

Согласно приметам, солнечная погода предупреждает о дождливом и холодном июне. Выпавший 9 октября снег предсказывал зиму, которая начнется 21 ноября.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, белоруска Арина Соболенко выиграла стартовый матч в Ухане, с трудом победив Шрамкову.

А еще Минтруда сказало, кому из белорусов положены дополнительные перерывы на работе.