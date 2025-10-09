Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 9 октября на Иоаннов день

Православная церковь 9 октября вспоминает апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. В народе отмечают Иоаннов день, или день Иоанна Богослова. Кроме того, есть также название Иван Путник. Все дело в том, что Иоанн Богослов был покровителем путешествующих.
Что нельзя делать 9 октября.
Запрещено в указанный день брать в руки острые предметы. Предки верили, что это может обернуться конфликтами в семье. Кроме того, не рекомендуется работать после обеда. Подобным можно навлечь неприятности.
Что можно делать 9 октября.
По традиции, путешественники, находящиеся в дороге, молились Иоанну Богослову. Помощи у него просили также и художники. А еще день подходит для сватовства и свадеб.
Согласно приметам, солнечная погода предупреждает о дождливом и холодном июне. Выпавший 9 октября снег предсказывал зиму, которая начнется 21 ноября.
