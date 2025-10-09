Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 9 октября на Иоаннов день

Православная церковь 9 октября вспоминает апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. В народе отмечают Иоаннов день, или день Иоанна Богослова. Кроме того, есть также название Иван Путник. Все дело в том, что Иоанн Богослов был покровителем путешествующих.