Народный календарь. Как получить больше денег в день Феофана, 12 октября

Православные 12 октября чтут преподобного Феофана Милостивого. Он жил в городе Газе и всегда принимал в своем доме странников, давал им приют, пищу и заботу.

Считалось, что в день памяти святого на землю возвращалось тепло. Жители деревень говорили, что преподобный их «кафтаном укрывает». На Руси верили, что женщинам в эту дату запрещено кому-то рассказывать, во сколько их супруг выходит из дома. В противном случае муж может получить проблемы со здоровьем.

Также в этот день следует воздержаться от лишних трат. Если соблюсти это правило, то преподобный принесет человеку еще больше денег.

Приметы погоды:

На небе много ярких звезд — осень и конец зимы будут сухими.

Гром гремит — зима снежной будет.

Листья с вишни еще не опали — выпавший снег растает.

К вечеру туман — вторая половина осени будет сухой и теплой.

Иней на деревьях — день будет сухим и солнечным.

Именины отмечают: Феофан, Иван.