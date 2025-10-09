Народный календарь. Как получить больше денег в день Феофана, 12 октября

Православные 12 октября чтут преподобного Феофана Милостивого. Он жил в городе Газе и всегда принимал в своем доме странников, давал им приют, пищу и заботу.
Считалось, что в день памяти святого на землю возвращалось тепло. Жители деревень говорили, что преподобный их «кафтаном укрывает». На Руси верили, что женщинам в эту дату запрещено кому-то рассказывать, во сколько их супруг выходит из дома. В противном случае муж может получить проблемы со здоровьем.
Также в этот день следует воздержаться от лишних трат. Если соблюсти это правило, то преподобный принесет человеку еще больше денег.
Приметы погоды:
На небе много ярких звезд — осень и конец зимы будут сухими.
Гром гремит — зима снежной будет.
Листья с вишни еще не опали — выпавший снег растает.
К вечеру туман — вторая половина осени будет сухой и теплой.
Иней на деревьях — день будет сухим и солнечным.
Именины отмечают: Феофан, Иван.