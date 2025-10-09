День любопытных событий и День отражений в лужах: какие праздники отмечают в России и мире 9 октября

День гвоздестояния отмечается 9 октября, так как в эту дату в 2011 году российский преподаватель йоги Георгий Горгиладзе установил мировой рекорд — он простоял на гвоздях два часа и пять минут. Позже спортсмен неоднократно побил свой же рекорд: в 2016 году Горгиладзе смог простоять на гвоздях 12 часов 5 минут. Отметить этот праздник можно, попробовав заняться гвоздестоянием. Главное, делать это под присмотром опытного человека.