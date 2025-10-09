Призывных возраст: Юра Борисов перед революцией, Глеб Калюжный на Олимпиаде

Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить. Их цель — Олимпиада в Хельсинки.