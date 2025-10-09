Не тот свет: в Театре армии рассказали о страсти жить

На этот спектакль стоит пойти уже только для того, чтобы увидеть народную артистку России Ольгу Богданову в рокерском прикиде. Ее героиня Сула вся в черном: в косухе, в кожаных гловелеттах (перчатки без пальцев). Она появляется на сцене в ржавом автомобиле и тут же сбивает молодого человека. Максим (Даниил Лугин) решил свести счеты с жизнью и угодил под колеса. Своей выходкой чуть не довел до инфаркта мадам. Ей ничего не остается, как дать хлебнуть морса из коньячной бутылки, накричать и отвлечь парня от депрессивных мыслей. Почему в двадцать с небольшим ему так не мил этот свет?