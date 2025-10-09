Частичный запрет на продажу алкоголя в Подмосковье: сколько магазинов перестали продавать спиртное

После вступления в силу в Подмосковье закона о новых правилах продажи алкоголя в жилых домах более 1 тысячи магазинов прекратили его реализацию. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян.
«С момента действия закона уже порядка 1 030 объектов в МКД прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки», — написал Керселян в Telegram-канале.
Керселян добавил, что с 1 сентября также введены новые нормативы для предприятий общественного питания в многоквартирных домах, запрещающие ночную продажу алкоголя. При этом подобное ограничение не распространяется на рестораны.
Напомним, что с 1 марта 2025 года в Вологодской области впервые стали продавать алкоголь всего два часа в день — с 12:00 до 14:00.