Частичный запрет на продажу алкоголя в Подмосковье: сколько магазинов перестали продавать спиртное

«С момента действия закона уже порядка 1 030 объектов в МКД прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки», — написал Керселян в Telegram-канале.