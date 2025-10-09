Календарь на 9 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

9 октября в мире отмечают День почты и День зрения. В России — день воинской славы в честь завершение битвы за Кавказ, а также профессиональный праздник у сотрудников Специальной пожарной охраны МЧС, которые следят за безопасностью на режимных объектах. Православные верующие вспоминают Иоанна Богослова и патриарха Тихона. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».