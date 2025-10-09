Гладков рассказал о мерах при отключении электричества

Гладков заявил о готовности оповещения населения даже при отсутствии электричества.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о готовности региона к возможным перебоям с электроснабжением и мерах по информированию населения в таких ситуациях. Даже при полном отключении электричества жители области смогут получать экстренные оповещения благодаря резервным генераторам, установленным на сотовых вышках, заявил глава региона.
«При полном отключении электричества, безусловно, будут проблемы с громкоговорителями, у которых питание идет по постоянной схеме. Но отключение интернета и вышек сотовой связи не произойдет, так как на каждой вышке есть резервная генерация. Оповещения через телефоны будут приходить. Надеюсь, что до того момента, когда аккумуляторы подсядут, а это произойдет через несколько часов, мы сможем решить вопрос по подключению и восстановлению электричества через систему оповещения, к которой все привыкли», — заявил Гладков в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
Гладков также отметил, что региональные власти закупают дополнительные источники резервного питания для усиления стабильности связи и оповещения. Он подчеркнул, что такие меры принимаются на случай возникновения внештатных ситуаций и позволят минимизировать риски для населения.
Ранее в Белгородской области после удара по инфраструктуре возникали перебои с электроснабжением и были зафиксированы случаи травмирования мирных жителей. В регионе был объявлен режим ракетной опасности, а социально значимые объекты переведены на резервные источники питания.