В Германии депутаты отпраздновали день рождения Владимира Путина: на следующий день грянул скандал

В Германии разразился очередной скандал. На этот раз сразу трех депутатов, принадлежащих к партии «Альтернатива для Германии» уличили в «преступлении» — они пришли на прием, приуроченный ко дню рождения президента России Владимира Путина, который прошел в посольстве РФ в Берлине. О скандале сообщает немецкое издание Spiegel.
Уточняется, что на приме в посольство пришли депутаты Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. При этом сопредседатель парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Оливер Кирхнер уже сообщил, что они его поставили в известность о своих намерениях. Более того, он был совсем не против.
Немецкие политики из других партий не на шутку переполошились из-за такого поступка. Так, например, возглавляющий фракцию Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак посчитал, что «действия политиков являются безответственными».
«Лидер парламентской фракции ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть парламентской фракции “АдГ” окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка», — цитируют политика авторы материала.
Ранее KP.RU сообщал, что депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург. Причем несмотря на то, что он назвал свою поездку в Россию частной.
Месяцем ранее другого немецкого депутата из партии АдГ, Маттиаса Моосдорфа, оштрафовали на две тысячи евро за поездку в РФ, о которой он не предупредил фракцию.