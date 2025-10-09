Продюсер Конад: рэпер Vac? o упал с крыши еще в марте

Попав в скандал с «Голой вечеринкой», Vacío записал видео, в котором завил, что не поддерживает ЛГБТ-движение, осуждает его сторонников и не хотел нести никакую пропаганду своим видом на вечеринке. Это произошло на фоне признания его виновным в пропаганде нетрадиционных ценностей. В итоге в СИЗО он провел 25 суток, поскольку его дважды обвиняли в мелком хулиганстве. Васильева должны были отправить в оркестровые войска якобы с зарплатой в 60 тысяч рублей и с возможностью ездить домой по выходным. Однако музыкант так и не явился в военкомат, уехав, по слухам, в США. До этого через различные источники он передавал информацию в СМИ, что готов отправиться на СВО. Затем его окружение рассказало журналистам, что Vacío думает отказаться от российского гражданства и жалуется на «притеснение и недопонимание». Официально музыкант не подтверждал эту информацию.