Сын легенды бокса Артуро Гатти умер в 17 лет

Артуро Гатти-младший, 17-летний сын знаменитого канадского боксера Артуро Гатти, был найден мертвым в Мексике. Причина его смерти в настоящее время устанавливается.
Юноша, проживавший с матерью Амандой Родригес, был начинающим боксером-любителем и мечтал об участии в Олимпийских играх перед переходом в профессиональный спорт.
Отец Артуро Гатти-младшего, Артуро Гатти-старший, чемпион мира в двух весовых категориях, скончался при загадочных обстоятельствах в 2009 году в возрасте 37 лет. Несмотря на официальное заключение бразильских властей о самоубийстве, многие близкие и друзья боксера до сих пор оспаривают эту версию. Сам Артуро Гатти-старший был четырежды признан автором «боев года» и посмертно введен в Международный зал боксерской славы, передает журнал The Ring.