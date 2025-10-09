Сын легенды бокса Артуро Гатти умер в 17 лет

Отец Артуро Гатти-младшего, Артуро Гатти-старший, чемпион мира в двух весовых категориях, скончался при загадочных обстоятельствах в 2009 году в возрасте 37 лет. Несмотря на официальное заключение бразильских властей о самоубийстве, многие близкие и друзья боксера до сих пор оспаривают эту версию. Сам Артуро Гатти-старший был четырежды признан автором «боев года» и посмертно введен в Международный зал боксерской славы, передает журнал The Ring.