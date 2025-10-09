Ричмонд
Шесть БПЛА сбили над Ростовсокой областью

Вечером в среду над Ростовской областью отразили атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 8 октября, в небе над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа. Известно, что воздушную атаку отразили в период с 20:00 до 23:00. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот промежуток времени над регионами страны было уничтожено 27 дронов. Из них десять сбили над Брянской областью, по четыре — над Воронежской и Курской областями, три БПЛА сбили над Белгородской.

