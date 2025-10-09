На следующей неделе доллар войдёт в особую фазу колебаний. Каким будет курс рубля

В краткосрочной перспективе дополнительным фактором влияния на рубль может стать сокращение экспортных поступлений. Снижение цен на нефть и металлы на мировых рынках приводит к уменьшению валютной выручки, которая поступает в страну, — а значит, и к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке. С другой стороны, сохраняющиеся ограничения на движение капитала и обязательная продажа части экспортной выручки сдерживают более резкое ослабление рубля. Вероятнее всего, он останется под умеренным давлением и может закрепиться в диапазоне 82,5−84, евро — 96−98, а юань — 11,5−11,7. Такой прогноз сделал Алексей Лоссан.