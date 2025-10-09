Отставка Момотова с поста главы Совета судей РФ: подробности

8 октября Виктор Момотов подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Совета судей, сообщает РБК. Данные веб-архива свидетельствуют, что 8 октября фамилия Момотова перестала отображаться в составе президиума на интернет-ресурсе Совета судей.
Обвинение со стороны Генпрокуратуры, озвученное в Останкинском суде в среду, утверждает, что Момотов якобы использовал свое положение судьи для прикрытия отельного бизнеса «Marton». Прокурор настаивал, что данная сеть отелей, созданная при участии Момотова, «использовалась для организации проституции, предлагая почасовую аренду номеров для оказания интимных услуг».
При этом, по заявлению надзорного ведомства, назначение Момотова в Верховный суд якобы лоббировал бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов, активы которого на 13 млрд руб. были взысканы в августе. Судебные процессы Чернова были названы «кубанским правосудием», а Момотов, согласно обвинению, впоследствии покровительствовал ему.
Отвечая на обвинения, Момотов в судебном заседании настаивал на своей невиновности, отрицая как незаконное обогащение, так и оказание покровительства. В качестве аргумента он ссылался на неукоснительное соблюдение требований закона «О статусе судей в РФ». Что касается связи с Черновым, Момотов утверждал, что последний раз встречался с ним пять лет назад.
Сообщается, что обвинение в адрес Момотова, поданное в Останкинский суд Москвы 23 сентября, включает требование об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости совокупной стоимостью около 9 млрд рублей.
Согласно позиции прокуратуры, председатель Совета судей злоупотребил своим служебным положением, чтобы обойти антикоррупционные запреты и легализовать активы, зарегистрированные на подставных лиц.
Напомним, что накануне экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов ходатайствовал о прекращении судебного производства по делу об обращении его активов в государственную собственность, которое было возбуждено на основании иска Генпрокуратуры.