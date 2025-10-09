Отставка Момотова с поста главы Совета судей РФ: подробности

Отвечая на обвинения, Момотов в судебном заседании настаивал на своей невиновности, отрицая как незаконное обогащение, так и оказание покровительства. В качестве аргумента он ссылался на неукоснительное соблюдение требований закона «О статусе судей в РФ». Что касается связи с Черновым, Момотов утверждал, что последний раз встречался с ним пять лет назад.