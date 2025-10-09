Первая скрипка знаменитого физика Эйнштейна продана с аукциона почти за $1,5 млн

Ученый, прославившийся созданием теории относительности, приобрел инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго до своего отъезда в Швейцарию для обучения в Цюрихской политехнической школе. В 1930-х годах, с приходом к власти нацистов, Эйнштейн эмигрировал в США. Чтобы сохранить свое имущество, он оставил его на хранение коллеге — физику Максу фон Лауэ. В числе этих вещей была и его первая лично купленная скрипка, а также велосипед и философская книга, подаренная ему отцом.