Первая скрипка знаменитого физика Эйнштейна продана с аукциона почти за $1,5 млн

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная скрипка, которой владел выдающийся ученый Альберт Эйнштейн, была продана на аукционе почти за 1,1 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн). Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на газету The Daily Mail и аукционный дом Dominic Winter.
Ученый, прославившийся созданием теории относительности, приобрел инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго до своего отъезда в Швейцарию для обучения в Цюрихской политехнической школе. В 1930-х годах, с приходом к власти нацистов, Эйнштейн эмигрировал в США. Чтобы сохранить свое имущество, он оставил его на хранение коллеге — физику Максу фон Лауэ. В числе этих вещей была и его первая лично купленная скрипка, а также велосипед и философская книга, подаренная ему отцом.
Спустя два десятилетия фон Лауэ передал эти предметы Маргарете Хоммрих из Брауншвейга, большой почитательнице наследия Эйнштейна. В ее семье реликвии хранились на протяжении более 70 лет. Решение о продаже лота на аукционе приняла праправнучка Хоммрих. Предварительная оценка скрипки составляла от 200 до 300 тыс. фунтов (примерно $270−405 тыс.).
Эйнштейн начал обучаться игре на скрипке в детстве по настоянию матери, Паулины, и пронес это увлечение через всю жизнь. Он часто исполнял для друзей произведения Моцарта, Баха и Бетховена. Кроме того, музыка сопровождала его в моменты размышлений — ученый отмечал, что она помогала ему мыслить. Все свои скрипки, включая проданную в Англии, он с теплотой называл «Лина».-0-