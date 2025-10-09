Тальк в детской присыпке Johnson & Johnson привел к гибели женщины от рака

С 2014 года компания сталкивается с многочисленными исками от потребителей, утверждающих, что использование продукции с тальком привело к развитию рака. Истцы обвиняют J&J в сокрытии информации о потенциальных рисках для здоровья и требуют возмещения ущерба. В 2022 году компания объявила о прекращении продаж детской присыпки с тальком по всему миру с 2023 года, объяснив это коммерческими причинами. Ранее, в 2018 году, суд уже обязывал J&J выплатить почти пять миллиардов долларов более чем 20 женщинам, пострадавшим от рака кожи из-за использования продукции компании, говорится в сообщении.