Тальк в детской присыпке Johnson & Johnson привел к гибели женщины от рака

Суд присяжных в Лос-Анджелесе постановил, что американская корпорация Johnson & Johnson (J&J) должна выплатить 966 миллионов долларов семье женщины, скончавшейся от рака в 2021 году. Об этом сообщает телеканал CNN.
По мнению суда, причиной ее заболевания стал тальк, содержавшийся в продукции компании, в частности, в детской присыпке.
Адвокат семьи, Трей Брэнам, выразил надежду, что Johnson & Johnson «наконец возьмет на себя ответственность за эти бессмысленные смерти».
Представители J&J не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.
С 2014 года компания сталкивается с многочисленными исками от потребителей, утверждающих, что использование продукции с тальком привело к развитию рака. Истцы обвиняют J&J в сокрытии информации о потенциальных рисках для здоровья и требуют возмещения ущерба. В 2022 году компания объявила о прекращении продаж детской присыпки с тальком по всему миру с 2023 года, объяснив это коммерческими причинами. Ранее, в 2018 году, суд уже обязывал J&J выплатить почти пять миллиардов долларов более чем 20 женщинам, пострадавшим от рака кожи из-за использования продукции компании, говорится в сообщении.
Популярные косметические средства содержат в составе токсичный компонент, который может вызвать рак. Об этом предупредили американские ученые в материале издания Environmental Science & Technology Letters (ESTL). Они смогли понять, что больше половины женщин каждый день применяют в рамках ухода за кожей косметику с формальдегидом и формальдегид-выделяющими компонентами, в том числе консервантом ДМДМ гидантоином. Образец найденного формальдегида повышает риск развития раковых клеток.