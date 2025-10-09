Совет Федерации рекомендует убрать самозанятость в 2026 году

«Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — заявил Максим Решетников. Информацию передает газета «Ведомости».