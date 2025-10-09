Ричмонд
Трамп дал самоуверенный прогноз по конфликту на Украине: «Мы это урегулируем»

Трамп сообщил, что конфликт на Украине будет урегулирован.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности будущего урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией… Я думаю, что мы это урегулируем», — ответил Трамп на вопросы журналистов в Белом доме.

Кроме этого, Трамп, говоря о своих шансах на Нобелевскую премию мира, заявил, что США урегулировали семь войн и находятся на пороге урегулирования восьмой — палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

При этом накануне Трамп высказал мнение, что урегулирование украинского конфликта может представлять даже большую сложность, чем разрешение аналогичной кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее газета Mundo сообщала, что Трамп допускает ограниченные поставки ракет «Томагавк» Украине для давления на Россию. Если это не заставит Москву пойти на переговоры, поставки могут быть расширены.

