Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа рейса Монастир — Москва

Более 110 единиц багажа пассажиров рейса BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie не были загружены на самолет из Монастира (Тунис) в Москву. Об этом 8 октября сообщили в telegram-канале аэропорта Внуково. Представители авиагавани уточнили, что инцидент произошел в аэропорту отправления, а сейчас перевозчик принимает меры для скорейшей доставки багажа в российскую столицу.