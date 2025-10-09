Ричмонд
ПВО уничтожила 27 украинских БПЛА над регионами РФ

В Министерстве обороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 по мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены 27 украинских БПЛА над территориями Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.

Срочная новость.

В Министерстве обороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 по мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены 27 украинских БПЛА над территориями Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
