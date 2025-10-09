ПВО уничтожила 27 украинских БПЛА над регионами РФ

Срочная новость.
В Министерстве обороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 по мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены 27 украинских БПЛА над территориями Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.
