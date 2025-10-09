Стартовал второй сезон международного конкурса молодых художников «Картина мира»

«Я очень рад, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где проходит выставка “Картина мира”. До нас её принимал только филиал Третьяковки в Калининграде. Конечно же, в этом большая заслуга организаторов — их энтузиазма, искренней любви и увлечённости своим делом. Но есть и закономерность. Свердловская область расположена по обе стороны Уральского хребта, на границе Европы и Азии. И неспроста говорят, что судьба Урала — быть местом встречи и порождать что-то новое, выплавлять новые образы и смыслы. Поэтому где как не в нашем регионе вести межкультурный диалог. Проводить выставку, главная задача которой — показать всё богатство и многообразие национальных ценностей и традиций», — заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.