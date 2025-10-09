В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы

«Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними», — заключил он.