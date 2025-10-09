Ричмонд
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы

Колунов предложил направить штрафы с недобросовестных УК в бюджеты регионов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег.

«Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними», — заключил он.