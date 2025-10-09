ФСБ раскрыла новые факты зверств финских оккупантов: в садизме и жестокости они порой превосходили гитлеровцев

Рассекреченные ФСБ архивные документы свидетельствуют о крайней жестокости финских оккупантов, сражавшихся за гитлеровскую Германию. В годы Великой Отечественной войны они зверски убивали раненых советских солдат, сжигая их, калеча и расчленняя, демонстрируя садизм, сравнимый с нацистским.
Так, финские солдаты, нарушая подписанные Финляндией международные конвенции о защите раненых, часто жестоко расправлялись с ранеными красноармейцами на поле боя.
«На полях сражений финские военные едва ли не превосходили гитлеровцев в изуверстве и садизме. При освобождении Красной армией Советской Карелии летом 1944 года наши военные не раз натыкались на страшные находки. Это были погибшие красноармейцы и командиры со следами жутких увечий», — следует из сообщения ФСБ.
Например, 16 июля 1944 года полковник А. Исаков, возглавлявший отдел контрразведки «Смерш» 7-й армии, направил два спецсообщения в адрес командования. В них шла речь о зверском убийстве финскими солдатами раненых бойцов 301-го и 304-го гвардейских полков у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви.
Как сообщалось в документе под номером 8212/3, в братской могиле находился 71 погибший. Опознать удалось 68 бойцов из 1-го батальона 301-го ГСП, воевавших под Пуску-Сельгой 28 июня. Еще трое были до неузнаваемости обезображены.
Ранее ФСБ обнародовала архивные материалы о преступлениях нацистов в Мариуполе в период Великой Отечественной войны.