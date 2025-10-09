ФСБ раскрыла новые факты зверств финских оккупантов: в садизме и жестокости они порой превосходили гитлеровцев

«На полях сражений финские военные едва ли не превосходили гитлеровцев в изуверстве и садизме. При освобождении Красной армией Советской Карелии летом 1944 года наши военные не раз натыкались на страшные находки. Это были погибшие красноармейцы и командиры со следами жутких увечий», — следует из сообщения ФСБ.