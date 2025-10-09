Риндеркнехт во время поездки к клиентам остановился в парке, облил деревья бензином и поджег их, снимая происходящее на телефон под звуки французского рэпа. Следствие установило, что он несколько дней подряд смотрел клип, в котором герой устраивает поджоги. После этого таксист сообщил о пожаре, одновременно отправив в чат с ИИ сообщение: «Вы виноваты, если из-за ваших сигарет вспыхнет пожар».