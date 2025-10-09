Стало известно, кто стоит за пожаром 6000 домов звезд в Лос-Анджелесе

Выяснилось, что 29-летний водитель Uber Джонатан Риндеркнехт в Лос-Анджелесе стал виновником разрушительного пожара, произошедшего 1 января 2025 года.
По данным следствия, молодой человек действовал под влиянием искусственного интеллекта, что привело к гибели 12 человек и уничтожению около шести тысяч домов богатейших жителей Голливуда. Ущерб от пожара оценивается в 150 миллиардов долларов.
Риндеркнехт во время поездки к клиентам остановился в парке, облил деревья бензином и поджег их, снимая происходящее на телефон под звуки французского рэпа. Следствие установило, что он несколько дней подряд смотрел клип, в котором герой устраивает поджоги. После этого таксист сообщил о пожаре, одновременно отправив в чат с ИИ сообщение: «Вы виноваты, если из-за ваших сигарет вспыхнет пожар».
Полиция выяснила, что за несколько месяцев до инцидента Риндеркнехт использовал ChatGPT для создания изображения «антиутопического горящего города», которое стало прообразом реального поджога. Изначально у поджигателя не было криминального прошлого или психических проблем. Ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, передает RG.ru.
В начале января пожары охватили штат Калифорнию. Помимо лесной территории, трагедия затронула и городскую местность. В частности, пострадали элитный район Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы, огонь не пощадил даже легендарную надпись «Hollywood», а всемирно известные звезды лишились своих домов. «Вечерняя Москва» выясняла, какие знаменитости остались без крыши над головой.