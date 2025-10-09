Что творится в «Клюквенном щербете»? Инсайды об измене, болезни ребёнка и новой пассии Асиля

Наконец-то Фиразу удастся наладить отношения с Нурсемой. Более того, она в ближайшее время забеременеет. Только вот счастье быстро развеется: на семейной встрече в доме Уналов вскроются скрытые секреты. Идёт намёк на то, что все узнают о любовнице Фираза. Девушка к тому же не промах, она будет мстить за то, что её бросили.