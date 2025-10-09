Зима пришла раньше времени: больше половины России уже под снегом

«Около 60% страны уже находится под снегом, несмотря на начало октября, и до конца недели ситуация не изменится. Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13−18 см. А на Таймыре — 14−16 см», — спрогнозировал Вильфанд в беседе с ТАСС.