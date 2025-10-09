Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зима пришла раньше времени: больше половины России уже под снегом

Синоптик Вильфанд: Снегом покрыто уже около 60% территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Снег уже лежит на 60% территории страны, и такая картина сохранится до конца недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Около 60% страны уже находится под снегом, несмотря на начало октября, и до конца недели ситуация не изменится. Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13−18 см. А на Таймыре — 14−16 см», — спрогнозировал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Однако, по уточнениям синоптика, из-за температур, превышающих климатическую норму, снежный покров так и не установился в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье. В остальных же регионах Дальневосточного федерального округа, по словам Вильфанда, уже лежит снег.

Ранее Вильфанд рассказал о температурном режиме, который установился на территории Сибири и на Дальнем Востоке.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше