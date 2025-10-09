Зима пришла раньше времени: больше половины России уже под снегом

Снег уже лежит на 60% территории страны, и такая картина сохранится до конца недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Около 60% страны уже находится под снегом, несмотря на начало октября, и до конца недели ситуация не изменится. Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13−18 см. А на Таймыре — 14−16 см», — спрогнозировал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Однако, по уточнениям синоптика, из-за температур, превышающих климатическую норму, снежный покров так и не установился в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье. В остальных же регионах Дальневосточного федерального округа, по словам Вильфанда, уже лежит снег.
Ранее Вильфанд рассказал о температурном режиме, который установился на территории Сибири и на Дальнем Востоке.