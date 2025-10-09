Еще один экс-зам Шойгу скоро предстанет перед судом

В августе 2024 года генерал был взят под стражу по обвинению в присвоении свыше 60 миллионов рублей в период руководства парком «Патриот». По версии следствия, Попов использовал ресурсы парка для благоустройства собственного загородного участка, а также привлекал подрядные организации к выполнению работ на своей территории без оплаты. Сам генерал отвергает предъявленные ему обвинения.