Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один экс-зам Шойгу скоро предстанет перед судом

Материалы уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова переданы в Главную военную прокуратуру (ГВП) для утверждения обвинительного заключения. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Сам Попов не признает вину.

Материалы уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова переданы в Главную военную прокуратуру (ГВП) для утверждения обвинительного заключения. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывший зам Шойгу, попавший из СИЗО в больницу, находится в тяжелом состоянии: кто такой Павел Попов.

«Материалы дела в отношении генерала Попова были направлены в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщили представители правоохранительных органов. Информацию передает ТАСС. Если ГВП утвердит обвинительное заключение, она определит, в каком суде будет рассматриваться дело.

До этого источники ТАСС в силовых структурах указывали, что уголовное дело против генерала Попова планируют направить для рассмотрения в 235-й гарнизонный военный суд. В правоохранительных органах пояснили, что окончательное решение о подсудности останется за прокуратурой. По информации агентства, расследование по делу Попова завершено, и материалы дела уже изучены сторонами.

В августе 2024 года генерал был взят под стражу по обвинению в присвоении свыше 60 миллионов рублей в период руководства парком «Патриот». По версии следствия, Попов использовал ресурсы парка для благоустройства собственного загородного участка, а также привлекал подрядные организации к выполнению работ на своей территории без оплаты. Сам генерал отвергает предъявленные ему обвинения.

Ранее суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 4 млрд рублей, напоминает «Царьград». Его защитники ходатайствовали об отмене приговора и просили полностью оправдать Иванова.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше