Еще один экс-зам Шойгу скоро предстанет перед судом

Сам Попов не признает вину.
Материалы уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова переданы в Главную военную прокуратуру (ГВП) для утверждения обвинительного заключения. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Материалы дела в отношении генерала Попова были направлены в Главную военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщили представители правоохранительных органов. Информацию передает ТАСС. Если ГВП утвердит обвинительное заключение, она определит, в каком суде будет рассматриваться дело.
До этого источники ТАСС в силовых структурах указывали, что уголовное дело против генерала Попова планируют направить для рассмотрения в 235-й гарнизонный военный суд. В правоохранительных органах пояснили, что окончательное решение о подсудности останется за прокуратурой. По информации агентства, расследование по делу Попова завершено, и материалы дела уже изучены сторонами.
В августе 2024 года генерал был взят под стражу по обвинению в присвоении свыше 60 миллионов рублей в период руководства парком «Патриот». По версии следствия, Попов использовал ресурсы парка для благоустройства собственного загородного участка, а также привлекал подрядные организации к выполнению работ на своей территории без оплаты. Сам генерал отвергает предъявленные ему обвинения.
Ранее суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 4 млрд рублей, напоминает «Царьград». Его защитники ходатайствовали об отмене приговора и просили полностью оправдать Иванова.